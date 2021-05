Carrefour sorprende tutti con il lancio di una campagna promozionale davvero molto interessante, ricca di occasioni e di prezzi decisamente più bassi del normale, grazie alla presenza di sconti all’altezza della situazione e delle dirette concorrenti del settore.

Gli utenti si ritrovano a poter fare i conti con un volantino effettivamente disponibile solamente nei negozi fisici, non sul sito ufficiale o da altre parti, come da prassi per quanto riguarda Carrefour. I clienti interessati saranno difatti costretti a recarsi personalmente in negozio per completare la compravendita, optando eventualmente anche per la rateizzazione a Tasso Zero, al superamento della cifra di spesa dei 199 euro.

Carrefour shock: i migliori sconti di oggi

Il prodotto che maggiormente attira l’attenzione dei consumatori volenterosi, e speranzosi di risparmiare il più possibile, è chiaramente l’Apple iPhone 12, un dispositivo relativamente economico, considerata la recente commercializzazione in Italia. Ad oggi da Carrefour è possibile acquistarlo con un esborso finale di 799 euro, per quanto riguarda almeno la versione da 64GB di memoria interna.

Volendo invece puntare dritti verso il mondo Android, arrivano soluzioni ugualmente allettanti, sebbene decisamente più economiche. Tra queste annoveriamo chiaramente modelli del calibro di Oppo A74, Oppo A54, Motorola Moto G10, TCL 20 SE, Motorola E7 Power o Alcate 1S, tutti in vendita ad un prezzo finale che risulterà essere inferiore ai 400 euro.

Il risparmio è notevole anche su elettrodomestici e televisori, se volete approfondire la conoscenza della campagna promozionale, aprite subito le pagine che trovate disponibili nell’articolo.