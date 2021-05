L’operatore telefonico WindTre ha da poco reso disponibile due nuove offerte riservate ai nuovi clienti che non sono nati in Italia. In particolare, si tratta di Call Your Country Flash+ e Call Your Country 70 World LE e si potranno attivare per un periodo di tempo limitato che va dal 7 al 14 maggio 2021.

WindTre propone due nuove offerte per i nuovi clienti non nati in Italia

Il noto operatore telefonico arancione ha quindi proposto due nuove offerte appartenenti alla gamma Last Minute Call Your Country. Queste ultime sono riservate a tutti i nuovi clienti non nati in Italia e provenienti da Iliad, PosteMobile, Fastweb, Digi Mobil e altri operatori virtuali (ad esclusione di Kena Mobile, ho. Mobile, LycaMobile e Very Mobile). Tra questi, sono inclusi BT Enia, BT Italia, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Enegan, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Linkem, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia e WithU.

L’offerta Call Your Country Flash+, in particolare, prevede ad un costo di 7,99 euro al mese ben 100 GB di traffico internet, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 minuti verso 53 paesi esteri. Call Your Country 70 World LE, invece, con un costo di 8,99 euro prevede 70 GB di traffico internet, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 300 minuti verso 53 paesi esteri.

In entrambi i casi, i 53 paesi esteri dove si potranno sfruttare i minuti di chiamate sono i seguenti: Argentina (solo fisso), Australia, Austria, Bangladesh, Brasile, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Guam, Hong Kong, India, Indonesia, Islanda, Israele, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malesia, Malta, Marocco (solo fisso), Messico, Mongolia, Norvegia, Olanda, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Singapore, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Sud Korea, Svizzera (solo fisso), Turchia (solo fisso), Ungheria e Venezuela (solo fisso).