OPPO ha presentato la nuova interfaccia utente denominata ColorOS 11 lo scorso anno. Il sistema operativo è basato su Android 11 e il produttore ha deciso di aggiornare tantissimi device.

Infatti, il nuovo sistema operativo sta arrivando su tanti smartphone OPPO e il roll-out si intensificherà a partire da maggio. Come conferma l’account Twitter ufficiale del produttore, il piano di rilascio è già stato programmato a livello globale.

OPPO ha suddiviso la fase di aggiornamento in tra macro aree. La prima è quella relativa alla versione beta, la seconda alla versione ufficiale e l’ultima è dedicata esclusivamente al mercato europeo.

Here's the May 2021 Roll-out Plan of #OPPOColorOS11 based on #Android11! 🗓️

Find your model in the posters, save the dates, and upgrade to

🟢: Beta Version

🟠: Official Version

🔵: Official Version (Europe Only) pic.twitter.com/8eiPydXGo9

— ColorOS (@colorosglobal) May 7, 2021