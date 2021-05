The Walking Dead, finalmente abbiamo anche un nuovo teaser trailer per l’ultima stagione dello show. La serie TV sugli zombie va avanti da ormai 10 anni e ormai il ciclo della narrazione sembra essersi definitivamente concluso. Lo show, distribuiti in Italia da Fox, dunque si appresta a lanciare la sua ultima stagione, l’11ª, che andrà in onda a partire dal 22 agosto.

In questi 10 anni lascia subito momenti di alti e bassi, critiche ed esaltazione, ma bisogna comunque dargli un merito non trascurabile; The Walking Dead è stata in grado di riportare il filone horror, nello specifico il filone zombie, sul piccolo schermo. Adesso però il tempo sembra scaduto e quindi non resta che prepararsi all’uscita dell’ultima stagione della serie TV e, per ingannare l’attesa, godersi il trailer qui di seguito.

The Walking Dead: arrivano le prime indiscrezioni dalla produzione

In Italia abbiamo da poco potuto godere l’ultima parte della 10ª stagione di The Walking Dead; adesso quindi fan sono completamente proiettati verso l’uscita della fine della serie TV. Nel frattempo però anche dalla produzione arrivano le prime indiscrezioni sullo svolgimento dell’11ª stagione. Stando a quanto trapelato la stagione conclusiva si concentrerà quasi sul ritorno alla normalità dei nostri protagonisti grazie all’incontro con una comunità ben organizzata.

A darci una prima idea di come si svolgerà la stagione undici la stessa showrunner della serie; Angela Kang, questo è il suo nome, se è così lasciate andare: “C’è una grande storia da raccontare.ci sono diversi personaggi che inseriremo all’interno di quel gruppo, grazie inizieremo a farci una loro idea attraverso la prospettiva dei nostri personaggi.ma ci sono così tante storie in arrivo nella stagione 11“.