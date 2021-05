Google sta testando una nuova funzionalitá per l’app YouTube che renderá piú elegante la riproduzione di musica senza passare a YouTube Music. Attualmente è possibile riprodurre sia musica che video sull’app YouTube ma, durante la riproduzione di musica, l’app spesso richiede agli utenti di passare a YouTube Music. In questo modo, gli utenti possono utilizzare un’esperienza musicale dedicata.

Tuttavia, non tutti gli utenti sono favorevoli a questo “cambio” di app, quindi Google porterá l’app da loro. Con le nuove modifiche, YouTube ora mostrerá un’interfaccia diversa per la musica che è simile all’app di streaming musicale. Gli utenti Premium potranno vedere un pulsante di Pausa, Riproduci e Salta. Saranno anche in grado di salvare il brano in una playlist.

YouTube potrebbe offrire maggiori controlli agli utenti Premium

Tutto ció non sará automatico e, per attivare i comandi, dovrai utilizzare il pulsante “comandi di ascolto”. Puó sembrare controintuitivo, ma a volte potresti imbatterti in una playlist su YouTube e non vuoi dover cambiare app per continuare ad ascoltarla. Con questa nuova funzionalitá, non dovrai piú cambiare app e potrai continuare ad ascoltare la musica che vuoi. Non è chiaro se Google abbia intenzione di distribuire l’aggiornamento a livello globale.

Google sa giá quando stai riproducendo musica, quindi potrebbe semplicemente cambiare interfaccia quando gli utenti utilizzano tale funzionalitá. YouTube Premium vanta attualmente 30 milioni di abbonati, poco meno della metá dei 72 milioni stimati di Apple Music. Anche con le prove gratuite offerte agli utenti che acquistano smartphone Android, Google resta sempre un pó indietro.

Gli utenti Premium ottengono diversi vantaggi rispetto agli utenti gratuiti, ma a quanto pare non abbastanza. Con le novitá in arrivo, la societá potrebbe vedere numeri in aumento nei prossimi mesi.