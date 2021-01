Il colosso YouTube Music nel corso dell’appena concluso 2020 ha letteralmente sorpassato l’ormai “anziano” Google Play Music e, per questo motivo, Google ha intenzione di spingere forte questo servizio.

Per farlo, ha voluto inserire una novità importante che riguarderà tutti gli utenti che posseggono un account Premium sulla piattaforma. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

YouTube Music introduce una novità per gli utenti Premium

Quello rilevato dai colleghi di 9to5mac è un semplice dettaglio, che però è da inserire in un quadro d’insieme volto a valorizzare il pacchetto di servizi di Google, in generale, dai più diffusi, che pure saranno interessarti da cambiamenti radicali, vedi Google Foto, a quelli con ancora larghi margini di crescita.

A cambiare leggermente è l’interfaccia del sito, e la novità interessa solo gli utenti YouTube Premium. La barra laterale, infatti, precedentemente era costituita da cinque elementi: Home, Tendenze, Abbonamenti, Originali e Libreria. Ora a questa lista si aggiunge, come penultimo elemento, proprio YouTube Music, visibile sia in forma compatta, che espansa. Un’aggiunta che non possiamo escludere arrivi in futuro a coinvolgere anche il resto dell’utenza, ovvero la stragrande maggioranza che non ha sottoscritto un abbonamento al servizio Premium: dopotutto YouTube Music è fruibile anche gratuitamente, ovviamente con la presenza di pubblicità.

Non si tratta di un cambiamento radicale, ma è anche queste piccole modifiche svolgono un ruolo quando si tenta di promuovere un servizio: un tasto laterale visibile a chiunque potrebbe destare l’attenzione di numerosi utenti che magari non sono neppure a conoscenza della piattaforma.