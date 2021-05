Wi-Fi Gratis: nuovi punti gratuiti in tutta Italia, la connessione è libera

Continua. grandi passi l’estensione della nuova rete Wi-Fi del progetto “Piazza Wi-Fi Italia“, il quale ormai si sta estendendo a macchia d’olio lungo l’interno paese. Tempo fa infatti il ministero dello sviluppo economico vuole in tutti i modi introdurre questa novità, la quale ad oggi è diventata un vero e proprio desiderio per gli utenti.

Sono infatti già tantissimi i cittadini italiani che avranno un modo in più per connettersi gratis alla rete Internet wireless gratuita offerta dal progetto. Ci sarà quindi una rete Wi-Fi che sarà accessibile mediante un’applicazione dedicata ma solo in alcune parti di ogni regione.

I lavori infatti procedono rapidamente per incrementare i punti di accesso, il tutto a carico della celebre azienda Infratel. Le operazioni sono cominciate lo scorso 23 gennaio 2019, con TIM che ha funto da principale attrice. Il progetto infatti è arrivato, anche per l’emergenza sanitaria, numerose strutture sanitarie e ospedaliere con 5000 hotspot gratuiti dallo scorso marzo 2020.

Le ultime notizie riguardanti proprio il progetto sarebbero arrivate dal Trentino, dove diversi punti di accesso sarebbero stati installati all’interno del centro cittadino. Il tutto sta coincidendo con l’istallazione a ampio raggio della fibra ottica.

Wi-Fi Gratis in Italia: il Trentino accoglie tantissimi nuovi punti di accesso

“Trentino Digitale è impegnata, con le sue competenze tecniche, nella progettazione e realizzazione degli interventi necessari per garantire la concretizzazione delle strategie e le iniziative della Provincia, in collaborazione con tutti gli attori. L’obiettivo è la digitalizzazione del territorio trentino e la diffusione dei servizi digitali nei Comuni, anche come elemento di attrattività e competitività”.

Queste le parole rilasciate da Kussai Shahin, direttore generale di Trentino Digitale, azienda che si sta particolarmente impegnando nel progetto in Trentino.