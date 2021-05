I prezzi di euronics appaiono essere davvero molto più bassi del normale, e possono spingere gli utenti a spendere pochissimo su ogni singolo acquisto effettuato, a patto che siano disposti a recarsi presso determinati punti vendita.

Avete capito bene, la corrente campagna promozionale dell’azienda risulta essere disponibile in esclusiva presso specifici negozi fisici, in particolar modo quelli di proprietà del socio Euronics Nova. Gli acquisti non possono essere completati da altre parti o sul sito ufficiale, ricordando comunque che tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sono in versione completamente no brand (sbrandizzata).

Euronics: i prezzi sono ottimi per tutti

I prezzi lanciati nel periodo corrente da Euronics sono davvero ottimi, a tutti gli effetti infatti risulta essere possibile strappare qualche buona occasione generale, spendendo meno di 500 euro, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile, con sistema operativo Android.

I modelli effettivamente coinvolti riguardano Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Redmi 9A, Motorola E6i, Samsung Galaxy A72 o anche un ottimo Samsung Galaxy A32.

Nel caso in cui invece si fosse interessati al mondo Apple, l’alternativa viene portata da prodotti decisamente più costosi e performanti, rappresentati specificatamente da iPhone 12, disponibile a 879 euro, oppure anche il più datato iPhone 11, in vendita oggi a 729 euro.

Questi sono alcuni esempi degli sconti che vi aspettano direttamente da Euronics, se volete cogliere al volo i vari prezzi dovete comunque pensare di aprire il prima possibile le pagine sottostanti.