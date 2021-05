La batteria del tuo smartphone Android mostra il 100% ma difficilmente superi la mezz’ora di utilizzo? La responsabilità potrebbe essere non attribuibile alle applicazioni che succhiano energia in background o al video in 4K che stavi guardando online. A volte capita che il sistema mal interpreti i dati di lettura provenienti dal supporto. In questo modo la batteria può sembrare carica ma non esserlo realmente. Adotteremo la procedura di calibrazione energetica per ripristinare i livelli e stare potenzialmente lontani dall’assistenza tecnica a pagamento.

Come calibrare la batteria del tuo telefono Android in poco tempo

Per un breve periodo di tempo dovremo rinunciare al nostro smartphone per ottemperare la procedura suddetta che non impone l’utilizzo di alcuna strumentazione se non un orologio per tenere il tempo ed un caricabatterie originale per il nostro dispositivo. Detto questo si procede con questi semplici passi:

utilizza lo smartphone Android fino a portare la batteria a completo esaurimento (il telefono non deve riuscire a completare il boot)

inserisci il caricabatterie

lascia il telefono in carica fino al 100% con caricabatteria connesso

continua a caricare aspettando ulteriori 2-3 ore dopo la ricarica completa

stacca il cavetto per 10-15 minuti lasciando spento il dispositivo

ricollega il cavo (smartphone ancora spento) per ulteriori 10-15 minuti

con ancora il telefono in carica accendi fino a completare l’accesso al sistema

adesso stacca il caricabatterie

Se la procedura si rende infruttuosa il consiglio è quello di rivolgersi ad un centro assistenza che sostituirà la batteria con un modello originale. Hai risolto? Faccelo sapere lasciandoci un tuo commento al riguardo.