L’offerta tariffaria GO 50 Star+ Limited Edition, composta da 50 Giga, minuti e 200 SMS al costo di 7,99 euro al mese, sta venendo proposta ad alcuni ex clienti WindTre tramite una nuova campagna SMS lanciata in queste ore dall’operatore.

Il costo di attivazione e quello della nuova SIM ricaricabile sono entrambi gratuiti. In questo caso è prevista una data di scadenza fissata al 12 Maggio 2021, ma WindTre può anche inviare lo stesso messaggio con scadenze differenti. Scopriamo insieme cosa propone l’offerta.

WindTre propone ad alcuni ex clienti la GO 50 Star + Limited Edition a meno di 8 euro al mese

WindTre GO 50 Star+ LE prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile al prezzo di 7,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Sono inclusi senza costi aggiuntivi il servizio di reperibilità Ti Ho Cercato e l’ascolto della Segreteria Telefonica in Italia e negli altri Paesi dell’Unione Europea.

L’offerta è utilizzabile anche in Roaming UE, con possibilità di utilizzare i minuti e gli SMS illimitati alle stesse condizioni nazionali, ma con un limite massimo al quantitativo di traffico dati disponibile ogni mese. Ecco l’SMS dell’operatore: “La TOP QUALITY NETWORK di WINDTRE ti aspetta con 50 GIGA, minuti illimitati e 200 SMS a 7.99E/mese. Solo nei nostri negozi entro il 12/05 con SIM e attivazione GRATIS! Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e informativa privacy su windtre.it/go50stplusle“.

Come indicato nell’SMS winback, per attivare l’offerta bisogna recarsi presso uno dei negozi aderenti. Nel caso non si riceva il messaggio, GO 50 Star+ LE è comunque disponibile nei call center in versione operator attack, nei negozi WindTre se si proviene da Iliad e alcuni operatori virtuali, e in alternativa anche online. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.