Da qualche tempo gira sul web il rumors di una possibile nuova stagione de La Regina degli Scacchi, ma cosa c’è di vero? Che la serie Netflix abbia raccolto un successo incredibile è sotto gli occhi di tutti; la miniserie, che prende spunto dal romanzo di Walter Tevis, ha fatto incetta di lodi sia tra critica che tra pubblico, arrivando ad aggiudicarsi anche due Golden Globe.

Lo show come tutti fanno ormai sapranno, racconta la storia di una giovane orfano cresciuto in un convento dove grazie all’amicizia con il guardiano, scoprirà il proprio amore e il proprio talento con gli scacchi. La Regina degli Scacchi racconta del percorso della giovane fino a raggiungere il titolo di miglior giocatrice del mondo.

La Regina degli Scacchi: ci sarà una seconda stagione?

Come detto fin dal lancio della prima stagione dello show Netflix, visto il grande successo, si è iniziato a parlare di una possibile seconda stagione. Quel che è certo però è che ad oggi non c’è nulla di concreto al riguardo anche se nessuno, attori e produzione, sia neppure detto contrario. In tal senso sono emblematiche le parole di Anya Taylor-Joy, rilasciata a margine della consegna del Golden Globe come miglior attrice protagonista di una serie TV.

La giovane attrice ha infatti dichiarato che: “Può essere. Per non deludere nessuno, ma non ci abbiamo mai pensato. Quindi eravamo davvero sorpresi quando le persone non ho detto “Dov’è la seconda stagione?”. Detto questo adoro l’intero team che lo ha creato e coglierei l’occasione al volo per lavorare di nuovo con loro“.