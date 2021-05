I fan di Vis a Vis sperano ancora in una nuova stagione, fanno bene? La domanda sorge spontanea considerando che lo show si è concluso ormai da qualche tempo e non arrivano segnali che lasciano intendere una sua continuazione. La storia della serie TV racconta le disavventure di Macarena una donna arrestata per una serie di reati minori e condotta presso il carcere di Cruz del Sur.

All’interno del centro detentivo Macarena dovrà imparare a districarsi tra le regole della prigione e soprattutto a convivere con le altre detenute; tra queste spicca Zulema, da molti considerata l’inquilina più pericolosa di Cruz del Sur. Oltre alle cinque stagioni dello show la narrazione è arricchita anche da uno spin off, dal titolo El Oasis, che vede come protagonista proprio Zulema.

Vis a Vis: le speranze sono al minimo

Le serie nel corso degli anni ha raccolto anche un discreto successo ma a detta anche degli ideatori lo show può considerarsi definitivamente concluso. Non ci sono dunque ad oggi possibilità di vedere una nuova stagione della serie TV firmata Netflix. Se le possibilità di vedere una nuova stagione della serie principale sono poche risultano ancora meno quelle di vedere una seconda stagione di El Oasis.

Lo spin off infatti si conclude con la morte di uno dei protagonisti che renderebbe impossibile continuare la narrazione. Per i fan sarà sicuramente un duro colpo ma potranno consolarsi con una delle tante altre serie presenti sul catalogo Netflix che, siamo sicuri, non gli farà rimpiangere Vis a Vis.