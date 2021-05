La piattaforma di streaming certamente più utilizzata in tutto il pianeta è senza alcun dubbio Netflix, il sito californiano infatti, grazie al proprio catalogo, ha conquistato milioni di utenti, rimasti entusiasti del servizio offerto e dell’incredibile palinsesto periodicamente arricchito e aggiornato con contenuti nuovi e sicuramente di altissimo livello.

Ovviamente però, dove stanno tanti utenti che pagano un servizio, spesso troviamo anche truffatori pronti e tuffarsi per cercare di portare via una fetta della torta in modo illegale, questi ultimi nel dettaglio sfruttano il phishing per cercare di derubare gli utenti, inviando mail truffaldine che cercano di estrapolare con l’inganno i dati sensibili.

Phishing Netflix

Nel dettaglio, la mail che nell’ultimo periodo sta sferzando gli utenti è la seguente, si tratta di un falso avviso che informa l’utente di una sospensione per motivi di sicurezza di tutti i servizi legati al proprio account, con in basso l’invito a ripristinare l’accesso completo cliccando su un link apposito.

Inutile stare a dire come il tentativo di phishing sia alquanto palese, infatti quel link manderà ad una falsa area clienti dove vi verranno chiesti tutti i dati ell’account e anche della carta di credito, con ovvi esiti infausti in caso di digitazione.

Il consiglio che vi diamo è quello di avere occhi scettici, dal momento che i segnali di pericolo sono molto evidenti, basti pensare al fatto che la mail è in Inglese quando voi avete sicuramente sottoscritto un abbonamento sulla piattaforma in Italiano, non fatevi ingannare, l’impostazione di queste mail è sempre abbastanza conservata e indica il phishing.