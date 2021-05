Non ci possono essere margini di errori, Suburra 3 è stato il finale di stagione. Tutti i fan di questa serie TV apparsa su Netflix devono mettersi il cuore in pace. L’annuncio del colosso dello streaming per l’arrivo dei nuovi episodi era stato chiaro: “Sul trono di Roma c’è posto per un solo re. #Suburra 3, l’ultima stagione. Prossimamente“. Confermato poi dai produttori di questo titolo non c’è più stato posto per i dubbi. Tuttavia molti si sono dimenticati di qualcosa. Una notizia incredibile apre l’orizzonte verso nuove speranze. Secondo alcune indiscrezioni le donne di Suburra potrebbero essere le protagoniste di una svolta per questa serie TV! Ecco la novità.

Le donne di Suburra potrebbero regalare nuova vita a questo titolo

Precisiamo una cosa: non si tratta di un sequel, ovvero di un Suburra 4. Comunque secondo alcune indiscrezioni le protagoniste dal volto femminile della serie potrebbero dare vita a uno spin-off. A confermarlo sarebbero state anche le dichiarazioni degli autori Fabrizio Bettelli e Ezio Abbate:

“Ci piacerebbe lavorare ad uno spin-off. Suburra è ricca di personaggi e storie da raccontare che potrebbero essere perfette per una nuova serie. Ci piacerebbe fare qualcosa alla Better Call Saul che ha raggiunto livelli anche superiori a quelli della serie madre“.

Effettivamente, se all’inizio sembrava essere solo Livia Adami un personaggio centrale nella trama di Suburra, con il proseguo degli episodi si sono fatte avanti anche altre. Nella seconda stagione Angelica Sale dopo il matrimonio combinato con Spadino, comincia a innamorarsi.

Anche Nadia Gravone e il suo forte amore per Aureliano la spinge ad agire sprezzante del pericolo. E poi l’amicizia che nasce tra lei e Angelica. Le loro scelte e le conseguenze che dovranno affrontare per i crimini commessi. Insomma una trama avvincente che potrebbe essere resa da un Suburra tutto al femminile.

Si dice che la speranza sia l’ultima a morire, ma i fan contano sia una certezza. Se vi siete persi le ultime notizie su Suburra forse dovete dare un’occhiata a una novità. In produzione c’è una nuova serie TV Sky Original davvero incredibile: Blocco 181 con Salmo nel suo debutto come attore. Una collaborazione tra i registi di Suburra e Gomorra.