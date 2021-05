Nonostante siano passati relativamente pochi mesi dalla sua presentazione ufficiale, il produttore cinese Realme ha deciso di presentare una nuova versione del suo Realme C11. Nello specifico, si tratta della nuova edizione del 2021, anche se dal punto di vista tecnico presenta una scheda tecnica leggermente inferiore rispetto alla versione standard.

Realme C11 2021: ufficiale la nuova versione ancora più economica ma con specifiche inferiori

Il noto produttore cinese ha quindi deciso di presentare una versione aggiornata al 2021 piuttosto insolita di uno dei suoi ultimi smartphone appartenenti alla fascia entry-level del mercato. Il nuovo Realme C11 2021 presenta infatti una scheda tecnica inferiore rispetto a quella del suo predecessore, a partire dal processore. Se prima avevamo il SoC MediaTek Helio G35, ora troviamo il SoC Unisoc SC9863 con tagli di memoria da 2 GB di RAM e 32 GB di storage interno.

Oltre a questo, a cambiare e anche il comparto fotografico. Sul posteriore dello smartphone questa volta troviamo infatti un singolo sensore fotografico da 8 megapixel, sempre collocato in una zona nera quadrata sul lato sinistro della backcover. La parte frontale del device, invece, rimane invariata. Troviamo infatti un display IPS LCD in risoluzione HD+ con un notch a goccia centrale. Rimane inoltre un’ampia batteria con una capienza di 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida e, a differenza del precedente modello, questa volta è presente il chip NFC.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo entry-level Realme C11 2021 sarà distribuito per il mercato russo ad un prezzo molto basso, compreso al cambio tra gli 85 e i 95 euro. Al momento non sappiamo se sarà distribuito anche presso altri mercati come quello europeo.