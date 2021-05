Come accede periodicamente sulla piattaforma Netflix anche questo mese il palinsesto si arricchisce con tante novità. Oltre le grandi serie amate da tutti infatti, come Stranger Things e The Witcher, la programmazione è sempre rinnovata con nuovi prodotti da tutto il mondo. A maggio le serie che promettono bene sono molte, ma vogliamo concentrarci sulle tre serie che sembra più promettenti. Parliamo di I figli di Sam, Vincenzo e Jupiter’s Legacy; tre prodotti molto diversi da loro ma che siamo sicuri riusciranno a catturarvi.

Netflix: ecco le tre serie più promettenti del mese di maggio

Scopriamo dunque la trama di queste tre serie TV che presto saranno disponibili per tutti gli abbonati Netflix. Ecco a voi Vincenzo, Jupiter’s Legacy e I figli di Sam.

Vincenzo: Iniziamo con quella che sembra la serie TV più particolare tra quelle proposte. Parliamo di “Vincenzo“; lo show racconta del giovane Vincenzo Cassano, di origine coreana ma cresciuto a Roma all’interno di una famiglia mafiosa.

Jupiter’s Legacy: Passiamo ora ad una serie TV che parla di supereroi. Jupiter’s Legacy racconta di un cambio di guardia della compagnia dedita alla protezione del pianeta. Le nuove leve dovranno imparare ad affrontare le minacce incombenti ma soprattuto dovranno far fronte al lascito dei propri predecessori.