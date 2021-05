Chi ha visto LOL sa quanto sia stato un successo per il pubblico. Non si è parlato d’altro per settimane e tutt’ora se ne continua a parlare moltissimo. Moltissimi dei momenti della trasmissione sono diventati dei veri e propri tormentoni. Specialmente le frasi di Lillo, le performance di Elio e i balletti di Ciro. Ed è proprio di Ciro che parleremo adesso e di un fatto che lo riguarda che forse non sapevate.

Ciro Priello, vincitore di LOL e scartato da Maria De Filippi

Conoscete tutti la famosa trasmissione di Maria De Filippi chiamata “Amici“. Sono anni che lo show sforna continuamente nuovi personaggi tra ballerini e cantanti. Quello che non tutti ricordano però, è che le primissime edizioni di Amici si chiamavano in realtà “Saranno Famosi”. Era il 2003 quando Ciro, vincitore di LOL, partecipò alle selezioni. Forse non tutti sanno che oltre a essere un comico e un attore, è anche un ottimo ballerino e all’epoca rincorreva questo sogno. Ebbene il nostro Ciro fu scartato da Saranno Famosi! Lo racconta con parole sue proprio lui stesso:

“Feci tutte le selezioni dei provini. All’inizio, a giugno, eravamo 600 ballerini; poi selezioni a luglio, ad agosto, e alla fine a settembre eravamo rimasti in 50. Vidi due volte Maria, partecipai con lei a una riunione con gli autori. Poi alle selezioni per il Serale non venni mai chiamato. Finii tra il pubblico.”

Sembra proprio che in quella occasione a Maria De Filippi non ci abbia visto lungo. Eppure, forse, se Ciro avesse partecipato ma saranno famosi non avrebbe mai creato i The Jackal, e tutto sarebbe andato diversamente. Forse non avrebbe nemmeno mai vinto LOL. Meglio così! Seguiteci ancora per altri aggiornamenti.