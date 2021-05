Euronics prova ad allungare le distanze nei confronti delle dirette rivali della rivendita di elettronica, lanciando una campagna promozionale pressoché unica nel proprio genere.

Gli acquisti, almeno ai prezzi indicati nell’articolo, risultano essere effettuabili solamente presso i negozi di proprietà del socio Euronics Nova, entro e non oltre la data limite del 12 maggio 2021. E’ presente, se interessati, anche il Tasso Zero con pagamento rateizzato tramite conto corrente bancario, richiedibile però solo nel momento in cui verranno superati i 199 euro di spesa.

Euronics: tutte le migliori promozioni del periodo

Il volantino Euronics spazia in ogni categoria merceologica, ed allo stesso tempo cerca di soddisfare il più possibile gli utenti con prezzi maggiormente alla portata, sebbene le migliori occasioni si riescano a raggiungere nel momento in cui la spesa si abbassa entro i 500 euro.

I modelli attualmente coinvolti nella campagna promozionale sono Wiko View 4 Lite, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi Note 10, Motorola E6i, Wiko view 4, Samsung Galaxy A72, Galaxy A32, Motorola e7 Plus e similari.

Se interessati, ad ogni odo, sono disponibili anche prodotti decisamente più costosi, sebbene a tutti gli effetti i prezzi siano molto vicini ai listini del periodo; basti pensare ad esempio a iPhone 12, acquistabile a 879 euro, o iPhone 11 a 729 euro, per capire di cosa effettivamente stiamo parlando.

