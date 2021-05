Il lancio della nuova stagione 9 di Apex Legends ha avuto un enorme impatto sul numero dei giocatori. Lo sparatutto free-to-play di Respawn Entertainment ha portato il suo titolo a nuovi livelli battendo ogni record precedente. Il direttore delle comunicazioni, Ryan Rigney, ha rivelato su Twitter che Apex Legends ha battuto il suo record assoluto di giocatori simultanei su Steam. Il titolo sembra aver superato quota 240 mila giocatori simultanei solo su Steam, per la precisione si parla di un massimo di 241882 giocatori.

Il gioco è disponibile anche su console e altri negozi di PC (compreso quello principale, Origin di EA), quindi il numero totale di giocatori simultanei per Apex Legends é probabilmente significativamente piú alto. Questo rende i dati ancora piú interessanti. Rigney ha anche affermato che Apex Legends aveva alcuni problemi ai server durante il lancio della Stagione 9, probabilmente dovuti all’elevato numero di giocatori connessi. Lo studio sembra aver risolto i problemi in poco tempo e ció ha aiutato a far salire il numero di giocatori.

Apex Legends: Legacy ha battuto tutti i record con il nuovo aggiornamento

Gli ultimi numeri sulla pagina delle statistiche pubbliche di Steam mostrano che Apex Legends continua ad avere un alto numero di giocatori simultanei, classificandosi tra i primi cinque giochi piú giocati dell’intera piattaforma. La stagione 9, intitolata Legacy, porta con sé parecchie modifiche, migliorie e aggiunte. Per iniziare, é stata introdotta una nuova leggenda che intreccia la sua storia con quella di Titanfall.

Valkyrie è la figlia di un pilota Titanfall e con il suo jetpack è pronta a far piazza pulita nei campi di battaglia. Con il nuovo aggiornamento è stata anche introdotta una nuova modalitá chiamata Arena; essa si svolge in mappe piú piccole create appositamente per battaglie 3v3. La partita è divisa in round, ognuno dei quali richiederá ai giocatori di acquistare armi ed abilitá prima dell’inizio. Vince la squadra che per prima arriva a tre round vinti. Inoltre, é stata aggiunta una nuova arma: l’arco.