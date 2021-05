Le offerte Expert sono assolutamente incredibili, gli utenti si ritrovano a poter accedere a prodotti sempre più scontati, con prezzi bassi e risparmio assicurato, raggiungibili anche senza spostarsi dal divano di casa propria.

La campagna promozionale è finalmente disponibile per ogni consumatore sul territorio nazionale, gli acquisti possono essere completati nei punti vendita, ma anche online sfruttando l’e-commerce aziendale. In questo caso la spedizione presso il domicilio sarà a pagamento, ma con la possibilità di richiedere un finanziamento senza interessi, o meglio definito a Tasso Zero, al superamento dei 199 euro di spesa.

Expert: tutti i migliori sconti di oggi

I migliori sconti del volantino Expert passano per i top di gamma del momento, quali possono essere Samsung Galaxy S21 in vendita a 729 euro, come anche iPhone 12 Pro Max a 1249 euro, Xiaomi Mi 11 5G a 799 euro o similari.

Ottime occasioni si riescono a concludere anche rientrando in una fascia relativamente più economica, quale può essere rappresentata dagli ultimi Oppo A54, Realme 7 Pro, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Mi 10T Lite, Motorola E6s, Oppo A74, Samsung Galaxy A12 o anche Motorola G20, Xiaomi Redmi 9C e simili, tutti in vendita comunque a meno di 300 euro.

Questo è in sintesi il volantino che vi attende da Expert, un’ottima soluzione dal rapporto qualità/prezzo favorevole per decine e decine di utenti, alla ricerca anche degli sconti perfetti legati a categorie merceologiche molto differenti tra loro. La campagna può essere visionata direttamente tramite le pagine sottostanti.