Lo sconto da Euronics è davvero dietro l’angolo per milioni di consumatori, sebbene purtroppo la campagna promozionale risulti essere riservata ad una ristrettissima cerchia di utenti sul territorio nazionale.

Il volantino, come anticipato dal paragrafo precedente, è fruibile solamente nei punti vendita di proprietà del socio Euronics Dimo, non da altre parti sul territorio nazionale, o comunque direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Gli utenti saranno costretti a recarsi fisicamente in negozio, godendo nel contempo della possibilità di accedere al Tasso Zero, nel momento in cui spenderanno più di 199 euro.

Euronics: quali sono i prezzi da non mancare

Osservando da vicino la campagna promozionale di Euronics, notiamo la presenza di innumerevoli promozioni da non perdere assolutamente di vista, sempre nell’ottica di raggiungere un risparmio superiore alle aspettative.

Le occasioni migliori si attestano nella fascia inferiore ai 499 euro di spesa, qui sarà possibile spaziare tra Oppo Find X3 Lite, appena lanciato sul mercato, come anche Realme 8 Pro, Oppo Reno 4Z, xiaomi Redmi Note 8, Oppo A53s, Realme 7i, Motorola Moto G 5G e similari.

Volendo invece approfittare di un top di gamma, ricordiamo essere disponibili soluzioni del calibro di Apple iPhone 12 Mini, Samsung Galaxy S21 o iPhone 12, i cui prezzi partiranno da un minimo di 729 euro, per salire fino ad un massimo di 829 euro.

Il volantino Euronics lo abbiamo per comodità raccolto direttamente nel nostro articolo, in questo modo avrete la possibilità di scoprire e conoscere da vicino ogni singolo sconto pensato dall’azienda.