A quanto pare, l’Europa ha recentemente lanciato la sua linea WiFi del tutto gratuita per tutti. Per quanto possa sembrare un qualcosa di davvero impossibile, stiamo parlando di una realtà consolidata nel corso di questi mesi. Infatti, si tratta di un progetto tutto europeo che mira a fornire una connessione internet per tutti e gratis per tutti i cittadini dei Paesi che fanno parte dell’Unione Europea.

L’iniziativa è davvero importante e degna di nota, essendo che è inutile non considerare l’importanza che ha oggi internet nella nostra vita. Tuttavia, tutti si stanno domandando come funziona la rete WiFi Gratuita per tutti, e pare essere un qualcosa di molto semplice: l’UE ha messo a disposizione ben 15mila euro, disponibili per tutte le amministrazioni, al fine di realizzare una rete WiFi per tutti i cittadini. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WiFi gratis per tutti: ecco WiFi4EU per i Paesi dell’UE

Per poter utilizzare i finanziamenti europei, il comune dovrà andare a rispettare alcuni punti fondamentali che riguardano l’impegno che è stato preso: il primo punto è quello di andare a garantire delle connessioni stabili per almeno tre anni; successivamente, la cura delle infrastrutture, cercando di evitare o quantomeno limitare guasti e down del servizio; la connessione deve essere sempre e per sempre gratis per tutti e, infine, i dati personali degli utenti non devono assolutamente mai essere usati per scopi commerciali.

Ovviamente, l’offerta è rivolta a tutti i comuni di dimensioni più piccole. Anche perché, è facilmente intuibile che sarebbe davvero molto complicato andare a coprire le grandi città con il WiFi Gratis con soli 15mila euro. L’ottima notizia è che sono davvero tanti i comuni che hanno aderito, consentendo a tantissimi cittadini, dal Nord al Sud dell’Italia, di poter avere la connessione ad internet ovunque loro vadano.