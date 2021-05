WhatsApp: alcuni trucchi che gli utenti non sanno, ce ne sono tre

Battere la concorrenza è diventato ormai una formalità per WhatsApp, applicazione di messaggistica che non teme infatti rivali. Non ci sono dubbi sull’effettivo valore di questa applicazione, la quale è presente ormai su tutte le tipologie di dispositivi mobili.

L’opportunità di inviare un messaggio in maniera istantanea e senza pagare nulla ha infatti plagiato ormai tutti, rivoluzionando anche il mondo del lavoro. A permettere tutto questo non ci sono solo i messaggi ma tante altre feature importanti che fanno parte di WhatsApp. Molte di queste sono conosciute dalla gran parte degli utenti, i quali però ignorano l’esistenza di alcune funzionalità nascoste all’interno della piattaforma.

WhatsApp: ci sono alcune funzioni che gli utenti non conoscono, eccone ben tre

Secondo quanto riportato ci sarebbero alcune funzionalità che gli utenti non conoscono. Una delle più interessanti è quella appena arrivata, la quale sarebbe ancora in via di distribuzione con l’ultimo aggiornamento. Si tratta dell’opportunità di velocizzare i messaggi vocali, nel senso che la riproduzione potrà essere aumentata proprio in termini di velocità. Sarà quindi molto più breve ascoltare una nota audio, impostando il livello di velocizzazione.

Un altro trucchetto molto semplice da utilizzare è quello che permetterà di evitare vari fastidi. Se infatti non amate essere aggiunti all’interno di gruppi da parte di estranei, potrete infatti scegliere tramite le impostazioni che ad aggiungervi nelle chat di gruppo possano essere solo alcuni contatti scelti o gli amici.

Infine c’è Whats Tracker, applicazione esterna che permette di spiegare i movimenti delle persone. Lasciandola attiva in background potrete ricevere una notifica quando le persone da voi monitorate sceglieranno di entrare o uscire da WhatsApp.