Dal 1° al 31 Maggio 2021, salvo eventuali proroghe, NoiTel ha deciso di lanciare la nuova offerta mobile tariffaria Super Jump in promozione a 7.99 euro al mese invece di 8.99 euro al mese.

L’offerta Super Jump a 7.99 euro al mese è attivabile in promozione fino al 31 Maggio 2021, salvo proroghe, per tutti i nuovi clienti che attivano un nuovo numero o richiedono la portabilità da un altro operatore nazionale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

NoiTel lancia una nuova offerta a soli 7.99 euro al mese

Super Jump prevede ogni mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti e 100 Giga di traffico dati in 4G con velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. I già clienti possono attivare l’offerta Super Jump a 8,99 euro al mese. In entrambi casi è previsto un costo di attivazione di 5 euro una tantum. Il costo di una nuova SIM ricaricabile è invece di 10 euro.

Nel documento ufficiale di trasparenza tariffaria di questa offerta, pubblicato sul sito ufficiale dell’operatore virtuale, c’è una curiosità da notare: viene comunicato che i minuti di traffico voce sono a scatti anticipati di 30 secondi, nonostante ci sia scritto che sono minuti illimitati. Come tutti gli altri operatori di telefonia mobile quando si parla di minuti illimitati, si deve utilizzare il buon senso e rispettare alcuni parametri, come previsto dalle condizioni generali di contratto di ogni gestore telefonico.

In riferimento al bundle di Giga disponibile, nelle note del sito viene indicato che la navigazione è a sessione anticipata come indicato nel documento di trasparenza tariffaria. Nel documento dedicato all’offerta Super Jump non viene attualmente specificato. Per scoprire questa e tutte le altre promozioni in corso, visitate il sito ufficiale dell’operatore.