Android Auto: grazie a queste app possiamo ascoltare musica e audiolibri alla guida

Perché spostarsi in auto senza un po’ di puro divertimento, quando possiamo attivare Android Auto e rallegrare il viaggio? Il sistema in grado di offrire varie alternative per la navigazione, la comunicazione, e l’intrattenimento a bordo, è compatibile con diverse app che vi permetteranno di ascoltare musica, podcast e audiolibri mentre siete alla guida.

Android Auto: le app più interessanti da utilizzare in macchina

Solitamente siamo abituati a lettori multimediali come VLC e jetAudio. In realtà però vi è una lunga lista di app disponibili per Android nella sezione dedicata del Google Play Store. Potrete trovare Spotify, YouTube Music, Amazon Music, Deezer o Tidal. Qui di seguito i link:

Vale lo stesso discorso per le app dedicate a radio FM, AM e online. Vediamo TuneIn Radio, Simple Radio, myTuner Radio Italia, Radio Deejay o BBC Sounds.

Se invece si vogliono ascoltare un po’ di notizie, si potranno scaricare app compatibili con Android Auto come The New York Times o ABC News.

Ne caso in cui foste degli amanti dei libri, sono disponibili anche app come Audible, Audiobooks, Pocket Casts, o ancora, Podcast Addict, Podcast App di Podbean e Smart Audiobook Player.