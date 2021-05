La nota vettura della casa automobilistica Volkswagen approda ufficialmente anche in Italia nella sua versione più sportiva. Si tratta della nuova Volkswagen Golf GTI Clubsport 45, realizzata in occasione del 45° anniversario di questo modello. Oltre a questo, l’azienda ha poi comunicato l’arrivo della Golf GTI in versione con cambio manuale.

Volkswagen Golf ancora più potente nella versione GTI Clubsport 45

Il nuovo modello della famosa vettura del marchio tedesco non si discosta molto dalla versione Clubsport classica. Tuttavia, una delle maggiori differenze risiede nella potenza del motore. A bordo della nuova Golf Clubsport 45, infatti, è presente un motore 4 cilindri 2.0 TFSI turbo benzina con una potenza notevole di ben 330 CV. Sono poi presenti 400 nm di coppia e un cambio DSG a 7 rapporti. Altra differenza è poi l’assenza del limitatore elettronico della velocità massima fino a 250 km/h che ora arriva a 270 km/h. Dal punto di vista estetico, troviamo poi alcuni tratti stilistici distintivi di questa versione, come ad esempio finiture nere lucide per la calandra e gli specchietti, un alettone posteriore sportivo dal design particolare e i cerchi in lega da 19 pollici Scottsdale. Sarà possibile acquistare in Italia la nuova Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 ad un prezzo di partenza di 51.900 euro.

Come già accennato, l’azienda ha poi comunicato la disponibilità sul mercato anche della Volkswagen Golf GTI in versione con cambio manuale a 6 rapporti. Quest’ultima è disponibile ad un prezzo di partenza di 39.450 euro e, dal punto di vista tecnico, non presenta altre differenze rispetto alla versione standard. Ad esempio, troviamo sempre un motore turbo benzina a 4 cilindri con una potenza di 245 CV e la velocità massima è sempre autolimitata a 250 km/h.