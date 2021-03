La casa automobilistica Volkswagen ha da poco presentato una nuova serie speciale di una delle sue vetture più importanti. In queste ore è stata infatti annunciata la nuova Volkswagen Golf GTI Clubsport 45, proprio in occasione dei primi 45 dal debutto ufficiale di questa vettura.

Ufficiale la nuova Volkswagen Golf GTI Clubsport 45

La nota casa automobilistica tedesca ha dunque annunciato una nuova versione della Golf GTI, la quale fu presentata per la prima volta nel 1976 e fino ad ora è stata venduta per un numero di ben 2,3 milioni di unità. Questa nuova vettura si basa su quanto già fatto con la Volkswagen Golf GTI Clubsport presentata lo scorso ottobre 2020. Per quanto riguarda la dotazione di serie, troviamo ad esempio i fari Matrix Led IQ.Light.

Oltre a questo, rimane invariata rispetto al modello precedente anche parte della meccanica. Sotto al cofano è infatti presente un motore a 4 cilindri 2.0 TFSI turbo benzina EA888 evo4 da 300 CV, accoppiato ad un cambio DSG a 7 rapporti. A differenziarla, però, questa volta è presente un pacchetto Race dedicato e un impianto di scarico ancora più sportivo. Questo ha reso possibile lo sblocco della velocità massima raggiungibile, anche se l’azienda non l’ha ancora comunicata. Dal punto di vista estetico, troviamo infine alcuni piccoli dettagli che la contraddistinguono. Sono presenti ad esempio delle rifiniture lucide nere sui cerchi in lega da 19 pollici.

La nuova Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 sarà ordinabile dal 1 marzo in Germania ad un prezzo di partenza di 47.790 euro. Per il momento, non è stata ancora comunicata dall’azienda un eventuale arrivo ufficiale anche per il mercato italiano.