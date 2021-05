Il browser Edge di Microsoft si è rapidamente fatto strada come uno dei browser desktop piú popolari. In effetti, è il secondo browser piú popolare in questo momento, subito dietro Google Chrome. Essendo un browser basato su Chromium, esso condivide molte delle funzionalitá principali con Google Chrome e altri browser Chromium. Ció significa che se sei abituato ad utilizzare Google Chrome, ti sentirai come a casa. Tuttavia, ci sono diverse funzionalitá che Edge non utilizza rispetto a Chrome.

Una di queste funzionalitá riguarda la possibilitá di condividere le schede tra i tuoi dispositivi. Microsoft, peró, sta ora rilasciando un nuovo aggiornamento per Edge che introduce una nuova funzionalitá. Come intuibile, la funzione consentirá agli utenti di inviare schede ad altri dispositivi. Ció tornerá utile se disponi di piú dispositivi e utilizzi Microsoft Edge come browser predefinito.

Microsoft Edge: la funzionalitá é disponibile per la versione Canary di Edge

In poche parole, grazie alla nuova opzione sarai in grado di visualizzare e condividere schede dal desktop al tuo device Android o altri dispositivi Windows che hanno effettuato l’accesso con lo stesso account Microsoft. La funzione di condivisione è giá presente in Edge Canary per desktop e Android, quindi i test sono giá iniziati.

Per condividere una scheda, apri la pagina web che desideri condividere e fai clic con il pulsante destro del mouse sul collegamento, seleziona “invia collegamento a” e seleziona il nome del tuo dispositivo. La funzione è accessibile anche dal menu a comparsa e dalla barra degli indirizzi. Quando invii una scheda al tuo smartphone Android, riceverai una notifica con il nome della pagina.

Naturalmente, con la funzione sarai anche in grado di condividere le pagine dal tuo smartphone Android al tuo PC. Al momento, l’aggiornamento che include l’ultima novitá non é ancora presente sulla versione stabile del browser Edge ma arriverá molto presto. Se volete provarla senza aspettare, potete scaricare la versione piú recenti di Edge Canary dal sito web.