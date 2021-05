Fan di The Witcher preparativi; dopo una lunga attesa la seconda stagione della serie Netflix sempre in dirittura d’arrivo. Lo show tra ispirazione, come ai fan più accaniti sapranno, dalla serie di romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski. La storia gravita intorno alle vicende di Geralt di Rivia un cacciatore di mostri che viaggia per le lande della regione alla ricerca di nuovi incarichi.

A sancire il successo dello show Netflix, anche la grande fama raggiunta dal videogame prodotto da CDPR. Parliamo ovviamente di the Witcher: Wild Hunt, sì considerato uno dei migliori giochi della sua generazione. Tornando alla serie dopo l’uscita della prima stagione, rimasta per molto tempo al primo posto tra le serie più viste al mondo, adesso i fan non attendono altro che l’uscita del secondo capitolo.

The Witcher: ecco la seconda stagione

Seconda stagione di The Witcher sarebbe in realtà già dovuta essere disponibile da molto tempo. Tuttavia lo scoppio della pandemia ha rallentato le riprese; inoltre Harry Cavil, attore protagonista che interpreta lo strigo, a contratto il coronavirus rallentando ulteriormente la produzione. Superato questo momento di difficoltà però le riprese sono andate avanti e sono state anche concluse.

La creazione della seconda stagione di The Witcher dunque è ormai giunto alla conclusione e non resta che scoprire la data ufficiale di lancio. Stando alle indiscrezioni trapelate lo show dovrebbe essere disponibile sulla piattaforma di streaming entro la fine del 2021; molti fan sperano addirittura che possa essere disponibile per la fine della stagione estiva. A questo punto non resta che attendere la comunicazione ufficiale di Netflix e, magari, ingannare l’attesa dedicandosi a un rewatch della prima stagione