L’operatore virtuale 1Mobile, attivo su rete Vodafone 4G, sta continuando a proporre sia online che nei negozi aderenti il suo intero portafoglio offerte, che adesso prevede date di scadenza differenti.

Alcune offerte sono state prorogate fino alla prima metà di maggio, altre invece saranno attivabili per tutto il mese. Scopriamole insieme nei dettagli.

1Mobile ha prorogato le proprie offerte

Si comincia con la Special Flash Limited Edition, che ogni mese offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 110 Giga di traffico dati in 4G a 9.99 euro al mese, anziché 10.99 euro al mese. L’offerta è disponibile fino al 14 Maggio 2021 per tutti i nuovi clienti.

Per lo stesso target di clienti, fino al 31 Maggio 2021 è disponibile l’offerta solo dati denominata Giga 200 Limited Edition, composta ogni mese da 200 Giga di traffico internet mobile in 4G LTE con velocità fino a 60 Mbps, al costo di 14.99 euro al mese. In questo caso il cambio offerta è disponibile, ma solo per chi aveva sottoscritto in precedenza la Giga Unlimited Reward. L’invio di SMS e le chiamate sono inibiti, mentre il costo di attivazione è di 5 euro in promozione.

Si passa poi alle offerte operator attack, prorogate al 10 Maggio 2021 e dedicate ai nuovi clienti che attivano un nuovo numero o richiedono la portabilità. Tra queste è disponibile la 1Mobile Start XPlus Reward, composta ogni mese da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 30 SMS verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga di traffico dati in 4G al prezzo di 4.99 euro al mese.

Ancora attivabile anche la 1Mobile Large XPlus Reward, che ogni mese offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 40 SMS verso tutti i numeri nazionali e 40 Giga di traffico internet mobile in 4G al costo di 5.99 euro al mese, invece di 6.99 euro mensili. La 1Mobile 75 XPlus Reward prevede invece un bundle mensile composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 75 Giga di traffico dati in 4G al prezzo scontato di 7.99 euro al mese, anziché 9.99 euro mensili. Per scoprire tutti gli altri dettagli vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore.