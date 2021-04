Alcolici e vaccino Covid-19: arrivano le rassicurazioni del virologo

Secondo il NY Times, quindi, non ci sono delle prove vere e proprie che bere uno o due drink possa rendere meno efficace il vaccino. Addirittura, secondo alcuni studi, una moderata quantità di alcool potrebbe anche giovare al sistema immunitario. È comunque importante tenere in considerazione che il consumo eccessivo di alcool potrebbe portare ad una risposta immunitaria più scarsa nel lungo periodo.

Arrivano, però, le rassicurazioni del virologo Ilhem Messaoudi: “Chi beve in modo moderato non ha nulla da temere in vista della vaccinazione. È però Chi beve in modo moderato non ha nulla da temere in vista della vaccinazione”. Pier Mannuccio Mannucci, ematologo dell’ospedale Maggiore, Policlinico di Milano, conferma la tesi del virologo: “Sono da evitare dosi eccessive di alcol ma non sono state notate relazioni fra alcolici prima e dopo il vaccino”.