Da pochissimo Samsung ha svelato i nuovi prodotti della linea Galaxy Book per il 2021. Si tratta di due diversi modelli: il Galaxy Book e il Galaxy Book Pro. Entrambi appartengono alla categoria dei computer portatili di fascia alta, con un design eccezionale accanto ad un peso e ad uno spessore senza precedenti.

“In un momento in cui l’aspetto della comunicazione e della convenienza sono al vertice dei bisogni, Samsung si è sforzata di fornire agli utenti un device innovativo che riesce a combinare un livello di portabilità estremo e una potenza adatta a tutti, giorno dopo giorno”. Lo avevamo già visto con i modelli di precedente generazione recensiti nel 2020, per i quali gli standard elevatissimi in tutti i campi li avevano resi tra i migliori ultrabook e 2 in 1 sul mercato.

Samsung Galaxy Book 2021

Il nuovo modello di entrata nel mondo dei Galaxy Book sarà equipaggiato con processori Intel di 11ima generazione e grafica Intel Iris Xe, decisivi nel momento in cui gli utenti chiederanno al proprio dispositivo una marcia in più nell’editing dei video e delle foto. Saranno anche forniti di 2 ingressi Type-C, 2 ingressi USB 3.2, 1 Hdmi, 1 Micro-SD e 1 HP, per un livello di connettività completo a 360°.

Tutto questo arriverà in una scocca realizzata in alluminio, dal peso di 1.59 kg e dallo spessore di 15.4cm in due diversi colori: Mystic Blue e Mystic Silver. Inoltre, le cornici dello schermo saranno di appena 5.4mm, per un’esperienza immersiva anche sotto il lato multimediale, minimizzando lo spazio d’ingombro del display da 15,4″ TFT LCD con risoluzione FHD.

Samsung Galaxy Book Pro e Pro 360

Sono ben due i modelli di fascia alta per questo 2021, con dei computer che rappresentano la vetta del design e della tecnologia contemporanei. Entrambi i modelli saranno caratterizzati dagli ultimi modelli di processore Intel di 11ima generazione, con supporto nativo alla rete LTE o a quella 5G. Con un peso a partire da 870g per il Galaxy Book Pro con schermo da 13″ e uno spessore di appena 11.2mm, il peso in borsa o nello zaino sarà ridotto al minimo, per un dispositivo estremamente portatile e adatto alla mobilità. La scocca in alluminio serie 5000 inoltre, li rende non solo leggeri, ma anche resistenti nel tempo.

Ma l’elemento che forse colpisce di più è la presenza di un pannello Super Amoled, per la prima volta al mondo su un PC Windows. Si tratta di un pannello certificato SGS Eye-Care, che produce fino al 70% in meno di luce blu, dannosa per gli occhi, e di Intelligent Color Engine, una tecnologia in grado di adattare automaticamente lo spazio colore a seconda dell’operazione che stiamo eseguendo.

Gli speaker AKG targati Dolby Atmos riescono a riprodurre un suono ancora più immersivo e potente, mentre i processori Intel di ultima generazione, accoppiati alla grafica Intel Iris X riescono a fornire al potenza necessaria per operazioni impensabili fino ad ora su un portatile di queste dimensioni e di questo peso.

Il Galaxy Book Pro 360 sarà inoltre fornito di S Pen, uno strumento che abbiamo già provato con alcuni modelli precedenti e con il Samsung Galaxy S21 Ultra, che sbloccherà tantissime funzioni interessanti sia per divertirsi che per lavorare. A disposizione degli utenti, per sfruttare la S Pen c’è Clip Studio Paint, che offre un programma professionale in grado di sfruttare le principali funzionalità di questo strumento.

Disponibilità e prezzo

Il Galaxy Book non sarà disponibile in pre-order e sarà possibile acquistarlo in tre diverse varianti:

Intel Core i3, 8gb ram, 256gb di memoria, Intel UHD Graphics: 709€

Intel Core i5, 8gb ram, 512gb di memoria, Intel XE Graphics: 899€

Intel Core i7, 16gb ram, 256gb di memoria, Intel UHD Graphics: 1.109€

Per il modello Pro invece sarà disponibile l’ordinazione in pre-order del prodotto e i prezzi di listino sono i seguenti: