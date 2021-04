A breve arriverà il Galaxy M42 5G, il prossimo smartphone Samsung economico, ma con la possibilità di sfruttare la rete di ultima generazione. Il modello in sé non dovrebbe presentare diverse differenze rispetto al predecessore, ma l’importante è il prezzo rispetto a quanto viene proposto. Ormai si sa tutto del suddetto, sia a livello di specifiche che di design grazie ai render trapelati.

Samsung: il Galaxy M42 5G

Per cominciare, si tratta di uno smartphone con un display notevole. Samsung ha scelto un pannello Infinity-U Super AMOLED da 6,6 pollici e con una risoluzione Full HD+. A garantire la potenza necessaria per la riproduzione di immagini di qualità in ogni contesto ci pensa il processore alla base. Si tratta di uno Snapdragon 750G di Qualcomm, un Octa-core supportato da una GPU Adreno 619.

Samsung prevede di portare sul mercato tre modelli diversi per quanto riguarda il quantitativo di RAM ovvero 4 GB, 6 GB e 8 GB. Per lo spazio di archiviazione interna le versioni sono due, 64 e 128 GB, ma entrambe hanno la possibilità di espandere tramite le micro SD fino a 1 TB. La batteria è da 5.000 mAh.

Anche il comparto fotografico non è di meno grazie alla presenza di una configurazione quadrupla posteriore. Samsung ha scelto un sensore principale da 48 MP, un ultra-grandangolare da 8 MP, un sensore di profondità da 5 MP e un sensore di profondità da 5 MP. Frontalmente, nell’incastro a U, un singolo obiettivo da 20 MP.

Aspetto più deludente del modello è la decisione di portare sul mercato lo smartphone con Android 10 con l’interfaccia personalizzata One UI 2.1 quindi in nessuno dei due casi l’ultima versione disponibile. Come prezzo i rumors parlano meno di 300 euro per la versione più completa.