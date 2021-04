Android: 5 app e giochi diventano gratis solo oggi sul Play Store di Google

Non sarebbe la prima volta per gli utenti quella di acquistare uno smartphone, dispositivo ormai fondamentale nella vita di tutti i giorni. Le scelte in questo campo passano attraverso vari fattori da valutare molto attentamente in base alle proprie abitudini, soprattutto se non si è disposti a spendere un capitale. Proprio per evitare di spendere soldi che si rivelerebbero inutili in futuro, molte persone decidono di acquistare un dispositivo Android. È risaputo infatti che il robottino verde va ad implementare smartphone di livello assoluto ma con costi minori rispetto a quanto ho visto nei dispositivi della concorrenza.

Ovviamente non c’è nessuna rinuncia in termini di prestazioni, anzi, talvolta gli smartphone con il sistema operativo di Google risultano anche più efficienti. Il tutto grazie ad un sistema operativo che ormai non manca sotto nessun punto di vista, soprattutto per quanto concerne la versatilità. Modificare l’interfaccia o diversi altri aspetti del proprio dispositivo mobile può condurre le persone a stancarsi molto meno del proprio smartphone. A concedere tutto ciò è anche la presenza del Play Store di Google, all’interno del quale i titoli da scaricare sono davvero tanti. Proprio oggi infatti molti utenti potranno avere a disposizione tanti titoli a pagamento in maniera gratuita.

Android: tutti questi titoli a pagamento diventano gratuiti solo oggi

La lista sottostante mette in mostra tutti i titoli migliori da scaricare gratuitamente ma solo per qualche giorno: