Android: 12 app e giochi a pagamento sono ora gratis sul Play Store

Capita ormai costantemente che gli utenti abbiano voglia di cambiare smartphone. Sono tante le domande che una persona generalmente si pone nel momento in cui sovviene tale volontà: la prima è quale brand scegliere mentre la seconda è relazionata al sistema operativo che sarà più congeniale alle proprie esigenze.

Capita dunque molto spesso di vedere il solito dilemma: Apple o Android? Secondo le statistiche sarebbero molte di più le persone che avrebbero optato per la seconda opzione, quella corrisposta dal robottino verde che ormai non fa altro che migliorarsi. Sono cambiate tantissime cose nel corso degli anni ma non la disputa che c’è tra le due aziende, le quali risultano sempre più diametralmente opposte. Android ha implementato tantissime nuove funzionalità ma soprattutto diversi escamotage utili a non far stancare gli utenti del sistema operativo. È molto semplice infatti personalizzare la piattaforma Android semplicemente utilizzando ciò che si trova all’interno del Play Store. Quest’ultimo rappresenta la migliore risorsa momento in cui si ha bisogno di un’applicazione o di un gioco in particolare. Durante questi giorni poi diversi titoli sono diventati eccezionalmente gratis, ma lo saranno solo per poco tempo.

Android: tutti questi titoli a pagamento risultano gratis solo per qualche giorno

Nella lista in basso potete trovare i titoli che Android concederà gratis per qualche giorno sul Play Store. Ecco i link diretti: