Il finale de La Casa di Carta è sicuramente uno dei prodotti più attesi dell’anno soprattutto dopo i numerosi ritardi. Ormai però la fine è inevitabile e adesso tutti i fan non vedono l’ora di assistere al conclusione dello show. Come tutti sanno la casa di carta è disponibile sulla piattaforma di streaming digitale Netflix e anche l’ultima stagione verrà rilasciata dalla grande N.

La serie TV di origine spagnola non può essere messa da parte in un eventuale lista delle serie più amate degli ultimi vent’anni; lo show sulla banda di criminali che tentano una rapina alla zecca spagnola infatti è stato in grado di diventare un fenomeno internazionale.

La casa di carta: la quinta stagione potrebbe riservare un colpo di scena

Se anche voi siete fan de La Casa di Carta e siete alla ricerca delle ultime news sulla quinta stagione ecco qui una chicca che, se vera, potrebbe cambiare le carte in tavola. Tra le tante voci circolate infatti, una suggerirebbe che l’ispettrice Sierra potrebbe anche cambiare schieramento. A fare insospettire i fan la nuova versione della canzone “Bella ciao” diventata simbolo della banda.

Ad attirare l’attenzione dei fan il fatto che a cantare la canzone fosse proprio l’attrice che presta il volto al membro della poliziotta spagnola. Per quanto riguarda la data di uscita invece non ci hanno ancora certezze dopo i due spostamenti proprio di questo mese. Quel che è certo è che la serie TV dovrebbe uscire entro la fine del 2021 come riportato sulla stessa pagina Facebook dello show.