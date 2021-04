Una grande novità tutta italiana arriverà su Netflix nel corso dei prossimi mesi. I due noti attori Ficarra e Picone sbarcheranno infatti ufficialmente sulla piattaforma con la nuova serie TV denominata “Incastrati”. Le riprese, in particolare, inizieranno a Palermo il prossimo 26 aprile.

Ficarra e Picone pronti a sbarcare su Netflix con “Incastrati”

In quest’ultimo anno i servizi e le piattaforme di streaming si sono rivelati essenziali e hanno avuto un grande successo. Come ben sappiamo, infatti, in questo lungo periodo di pandemia i cinema e i teatri sono stati costretti a chiudere per diverso tempo. In questo contesto, sono state prodotti numerosi film e serie TV per queste piattaforme, tra le quali spicca Netflix.

E ben presto arriverà una novità come già accennato tutta italiana. Si tratta di “Incastrati”, la nuova serie tv con protagonisti gli attori Ficarra e Picone che ritorneranno così sullo schermo. I due sono stati i protagonisti di numerosi film di successo, come ad esempio L’ora legale e Il 7 e l’8, ma ora hanno deciso di cimentarsi in questa nuova avventura delle serie tv. I due attori debutteranno così per la prima volta sulla nota piattaforma di streaming.

Le riprese avranno inizio il prossimo 26 aprile a Palermo, come confermato dall’ordinanza del Servizio Mobilità urbana di questo comune. Il direttore della fotografia sarà Daniele Ciprì, il quale ha già collaborato in passato sia con i due attori sia con Netflix (ad esempio durante le riprese della serie tv “Zero”). Al momento non ci sono molte altre notizie, soprattutto sulla trama. Su quest’ultima, in particolare, Ciprì ha così dichiarato: “La trama non posso rivelarla. Perché non racconto mai quello che fanno gli altri registi, perché Salvo e Valentino non vogliono e perché Netflix, se lo fai, ti caccia dal set”.