Le nuove offerte del volantino reso disponibile da Expert, garantiscono un risparmio decisamente importante, per mezzo del quale l’utente si ritrova ad avere la possibilità di godere di prezzi molto più bassi del normale.

La soluzione effettivamente descritta nel nostro articolo, lo ricordiamo, è disponibile in tutti i negozi del territorio. Coloro che vorranno acquistare potranno anche affidarsi al sito ufficiale, ricevendo la merce a domicilio, previo il pagamento di una piccola quota, da aggiungere alla cifra mostrata a schermo. Il Tasso Zero, come al solito, potrà invece essere richiesto al superamento dei 199 euro di spesa.

Expert: il risparmio è per tutti

Il risparmio è per tutti con il volantino Expert, anche per gli utenti che da sempre vogliono acquistare uno smartphone brandizzato Samsung. Al momento sono infatti disponibili gli ultimi top di gamma, del calibro di Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy S20 o Galaxy Note 20, tutti in vendita a prezzi che oscillano tra 549 e 999 euro.

In alternativa sono comunque disponibili versioni più economiche, ovviamente di brand differenti, le quali potranno essere Huawei P Smart 2021, Realme 7i, Xiaomi Mi 11 Lite o anche Redmi 9T, in tutti i casi saranno in vendita a meno di 400 euro.

Ogni smartphone in promozione da Expert è commercializzato con garanzia di 24 mesi, oltre che essere completamente sbrandizzato, quindi disponibile in versione no brand con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore, non dall’operatore telefonico di appartenenza (in genere sono più tempestivi).