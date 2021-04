Bennet sa come convincere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, nell’ultimo periodo ha lanciato una interessante campagna promozionale, che la vede puntare dritta verso la fascia intermedia della telefonia mobile.

Tutti coloro che vorranno approfittare degli ottimi sconti resi disponibili dall’azienda, saranno effettivamente “costretti” a recarsi personalmente in negozio, in quanto gli stessi prezzi non risultano essere attivi online sull’e-commerce di Bennet. In aggiunta è comunque possibile pensare di rateizzare il pagamento, grazie alla presenza del Tasso Zero per ogni ordine del valore superiore ai 199 euro.

Grazie al nostro canale Telegram ufficiale, avrete la possibilità di ricevere codici sconto Amazon e scoprire le ultime offerte, iscrivetevi subito qui.

Bennet: ecco gli sconti migliori del momento

Come anticipato, il volantino Bennet non punta troppo in alto, in termini di qualità dei prodotti in promozione, ma decide di affidarsi completamente alla fascia inferiore ai 300 euro di spesa. I modelli scontati sono ugualmente abbastanza interessanti, parliamo infatti di Galaxy A71, di Motorola Moto G9 Play o anche di Xiaomi Redmi Note 9 Pro, tutti all’incirca sullo stesso livello in termini di prestazioni generali.

Nel caso in cui foste interessati, o alla ricerca di un tablet, sappiate che da Bennet potrete anche accedere a Apple iPad 10.2 (nella variante solo WiFi) o Lenovo M10+, ad un prezzo finale di vendita di 299 euro, entrambi con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Gli altri sconti della campagna promozionale sono riassunti per comodità nelle pagine del volantino Bennet che potete trovare come galleria fotografica esattamente nel nostro articolo.