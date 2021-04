serie TV e film diventati nel tempo veramente iconici. L’ultima di cui vi parleremo è proprio The 100, nata dall’idea di Jason Rothenberg, la quale è stata prodotta nel 2014 ed ha all’attivo ben sette stagioni. Netflix è la piattaforma di streaming video per eccellenza, e in quanto tale ha anche dato vita ed ha distribuitoe film diventati nel tempo veramente iconici. L’ultima di cui vi parleremo è proprio, nata dall’idea di, la quale è stata prodotta neled ha all’attivo ben

Questa straordinaria fiction parla di 100 ragazzi spediti sulla Terra da una stazione spaziali. Infatti, gli esseri umani, in seguito ad una guerra nucleare, sono stati costretti ad abbandonare il pianeta per sopravvivere, trovando rifugio sull’Arca.

La stazione spaziale, però, è comunque gestita con estrema durezza e si trova a fronteggiare diverse difficoltà importanti. Ed è proprio qui che nasce l’esigenza di questi ragazzi di tornare, dopo ben 97 anni, sulla Terra. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

The 100: tante sono le domande sull’ottava stagione. Ma la rivedremo?

La serie TV The 100 è prodotta da CW Network, è distribuita da Netflix e pare ufficiale la notizia che la settima stagione della fiction sia anche l’ultima. Tuttavia, i fan sperano ancora in delle notizie riguardo una nuova stagione, ma la decisione è stata ormai presa e probabilmente non ci saranno passi indietro.

Di fatto, in base a delle indiscrezioni passate, già a partire dalla quinta stagione – precisamente al centesimo episodio – si era pensato come chiudere il ciclo narrativo della serie. Per i fan, però, potrebbe esserci una buona notizia: potrebbe arrivare un possibile spin-off. Le certezze a riguardo non ci sono ancora, ma comunque non è esclusa questa possibilità.