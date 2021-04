L’evento Apple dello scorso 20 aprile ha svelato una marea di novità. Tra tutte, ce n’è stata una che nessuno si aspettava. Ovviamente, parliamo del debutto della nuova variante viola di iPhone 12.

Questa variante sarà presto disponibile per la versione “standard” e mini del melafonino, è già diventata il desiderio di molti. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Apple iPhone 12 Viola disponibile nei negozi a partire dal 30 aprile 2021

Il lancio di una colorazione nuova di iPhone 12 a distanza di mesi dal suo debutto ha spiazzato tutti. Apple non ha mai attuato mosse del genere, tranne che per la colorazione Product Red. Nonostante non sia ancora arrivata sul mercato, la nuova variante viola di iPhone 12 e iPhone 12 mini è già sulla bocca di tutti. Migliaia i post di adorazione che si possono trovare sui vari social. Non ci sono dubbi a riguardo, Apple è riuscita nel suo scopo: riportare una grossa attenzione su un dispositivo uscito ben 6 mesi fa!.

Ebbene sì, nessuna nuova caratteristica tecnica, solo un nuovo colore. Ciò fa capire quanto impatto abbiano i melafonini sugli utenti. Come già accennato, la variante viola degli iPhone 12 arriverà solo per le varianti mini e standard. Nessuna nuova colorazione è stata proposta per le varianti Pro. I preordini per entrambe le versioni si sono aperti ieri sul sito ufficiale dell’azienda.

La disponibilità nei negozi è prevista per il prossimo 30 aprile 2021. Il prezzo di listino e i tagli di memoria disponibili sono gli stessi delle colorazioni già disponibili. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.