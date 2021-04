Vodafone: le tre offerte top della linea Special a partire da 5 euro

Vodafone ha un solo scopo ultimamente, ovvero quello di recuperare parte degli utenti che hanno scelto di provare nuove esperienze. Purtroppo per il noto gestore anglosassone la concorrenza è nettamente aumentata con i prezzi che sono calati di conseguenza.

Proprio per tale motivo Vodafone ha deciso di lanciare nuove soluzioni mobili dal prezzo molto appetibile, soprattutto se relazionato a contenuti di alto livello. Ci sono pertanto tre nuove promozioni mobili disponibili per coloro che risultano appartenere alla cerchia degli ex clienti.

Vodafone: queste offerte potrebbero stimolare gli utenti a tornare sui propri passi

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited