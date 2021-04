Telegram e le funzioni che annientano WhatsApp: ecco anche un aggiornamento

Lo stupore nel constatare la grossa crescita di Telegram soprattutto negli ultimi mesi sta portando anche i più scettici ad aprire un account. Le ragioni per farlo in realtà sono davvero tante, a partire dalla privacy tanto criticata in WhatsApp fino ad arrivare alle funzionalità, anche questo è nettamente superiori a quelle proposte dalla celebre piattaforma di messaggistica istantanea colorata di verde.

Un nuovo aggiornamento è inoltre in arrivo, comportando la possibilità di programmare le chat vocali ad un orario preciso. Tra le funzioni più apprezzate c’è quella dei canali, veri e propri luoghi di ritrovo per gli utenti dove coltivare un hobby o magari un qualsiasi interesse. Ecco ad esempio il nostro canale Telegram che tratta le offerte Amazon migliori, clicca qui per entrare gratis.

Telegram: queste sono le principali funzionalità che li trovate nella descrizione del Play Store