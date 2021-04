Gas: il combustibile è veramente un alleato del clima? Svelata la verità

Dopo anni di incertezze, arriva la verità sul gas naturale di origine fossile. È un “combustibile di transizione”? Ebbene sì, è proprio così. Ciononostante, ci sono ancora molte cose su cui fare chiarezza. Secondo il rapporto di Confindustria, Sistema gas naturale — transizione e competitività, in collaborazione con Nomisma Energia, il gas naturale è “la fonte che sta contribuendo di più in questi anni al contenimento della crescita delle emissioni di gas a effetto serra”. Ad ogni modo però, ci sono 2 aspetti da tenere in considerazione: il gas rimane comunque un combustibile fossile, e la “transizione” non deve prolungarsi in modo eccessivo.

Stefano Caserini, membro del comitato scientifico di Italian Climate Network, spiega: “Da un punto di vista delle emissioni il passaggio dal carbone al gas riduce indubbiamente le emissioni quando si produce elettricità. Non è facile dire quanto vale questo vantaggio perché l’estrazione e la distribuzione del gas naturale comporta emissioni fuggitive di metano, un potente gas serra. In ogni caso anche bruciando gas si produce CO2, quindi può essere usato solo in una fase temporanea come riduzione del danno: l’uscita del gas deve essere già oggi pianificata, con tempi certi e congruenti con gli impegni sul clima già assunti dal nostro Paese”. Gas: è meglio del carbone? In sintesi, che significa tutto questo? Il gas è di certo preferibile al carbone, ma rimane un combustibile fossile con un importante ruolo climalterante. Dunque, cercare di far crescere delle centrali a gas e dello sfruttamento di quest’ultimo ad uso industriale e domestico può non essere molto conveniente, soprattutto per il clima. “Negli scenari al 2050 della Long-Term Strategy, [la strategia italiana per la carbon neutrality, nda] il metano fossile ha un ruolo marginale (3-8% del mix energetico primario, a fronte del 39,2% del 2019) e viene utilizzato con Ccs nei settori elettrico e industria – spiega Michele Benini, Direttore del Dipartimento Sviluppo Sistemi Energetici di Rse – Ricerca Sistema Energetico. – A questo si aggiungono il biometano da upgrading di biogas e il metano di sintesi, per un volume complessivo di 16-22 miliardi di metri cubi, a fronte dei 74 miliardi di metri cubi del 2019″.