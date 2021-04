Iliad e la Giga 100: l'offerta che offre 100 giga e il 5G gratis

Ancora una volta la telefonia italiana riesce ad includere al suo interno una sana competizione fatta di gestori molto famosi. Le principali aziende che si occupano infatti di telefonia mobile sono diventate tante ed allo stesso tempo quasi tutte performanti. Di certo a primeggiare sono sempre i soliti nomi, tra i quali durante gli ultimi anni si è aggiunto Iliad.

Nonostante qualcuno nutrisse più di qualche dubbio in merito alla riuscita del progetto programmato dalla celebre azienda proveniente dalla Francia, tutto si è rivelato vicino alla perfezione. Iliad detiene oggi 7 milioni di utenti attivi e tante promozioni disponibili per chiunque voglia valutare l’ingresso nella famiglia. Le prerogative principali di questo gestore sono la qualità, la quantità ma anche la convenienza. A testimoniarlo ancora una volta è la nuova offerta ora disponibile sul sito ufficiale ad un prezzo straordinario.

Iliad offre a tutti una promo da 100 giga con il 5G gratis, ecco il prezzo

Solo un mese fa molti utenti si sono affrettati a sottoscrivere l’offerta da 100 giga che Iliad rendeva disponibile fino al 31 marzo.

Oggi invece tutti coloro che si erano rammaricati di non essere riusciti a sottoscrivere la promo in questione, potranno rifarsi. Ecco la Giga 100, la quale non rappresenta altro che la stessa offerta del mese di marzo ma con un nome diverso. Non cambia praticamente nulla se non la possibilità di poterla sottoscrivere quando volete, dal momento che non ci sono date di scadenza.

Al suo interno minuti senza limiti, SMS senza limiti e 100 giga di traffico dati in 5G, connessione compresa all’interno di 9,99 € mensili.