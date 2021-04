Un colosso come Iliad non avrebbe potuto fare meglio di quanto sta effettivamente facendo da qualche anno. Sono infatti tre anni che l’azienda riesce a perseguire i suoi obiettivi in maniera brillante, senza mai voltarsi indietro a guardare la concorrenza.

Sono stati tanti i proclami da parte degli utenti al suo arrivo, partendo dagli scettici fino ad arrivare a coloro che hanno donato fiducia incondizionata ad una realtà neofita nel settore. Iliad in questo momento continua a dettare legge semplicemente con le sue offerte, le quali hanno tanti contenuti ma soprattutto prezzi estremamente abbordabili. Lo scorso mese è stato quello della decisiva consacrazione con una promo da 100 giga, la quale è scaduta proprio il 31. Ora, tutti quelli rammaricati di non essere riusciti a sottoscrivere l’offerta in questione, potranno rifarsi visto che la promo è di nuovo disponibile con un nome diverso sul sito ufficiale.

Iliad: ci sono di nuovo 100 giga sul sito ufficiale a 9,99 € per gli utenti

Se stavate cercando un’offerta da scegliere per il vostro smartphone, Iliad ne propone una che non ha eguali. Stiamo parlando della nuova e ultima Giga 100, promo che ormai è disponibile in pianta stabile sul sito ufficiale e non avrà scadenza. Questa riesce a includere al suo interno i contenuti più gettonati, senza avere una data dalla quale partiranno rimodulazioni del prezzo.

Sottoscrivendo questa promo gli utenti possono avere a disposizione minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico dati per navigare sul web. Inoltre al prezzo di soli 9,99 € con i quali sarà possibile ottenere la promo, ci sarà anche il 5G offerto gratis.