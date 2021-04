Un asteroide delle dimensioni di una nave da crociera passerà non molto distante dalla Terra proprio durante questa settimana. È stata la NASA ad affermare ciò, ossia che l’asteroide di nome QE45 scoperto nel 2016, grande tra i 120 e 270 metri di larghezza, si sta per avvicinare alla Terra. La sua grandezza è comparabile al transatlantico Queen Elizabeth II, per fare un paragone.

L’asteroide passerà vicino alla Terra precisamente il 24 aprile e non passerà molto distante dalla Terra, tant’è che, a causa anche della sua velocità, gli astrofili non potranno osservarlo con i loro telescopi domestici. La NASA, inoltre, ha stimato che la sua velocità sarà di migliaia di miglia orarie.

non sarà un vero e proprio rischio per la Terra, rispetto invece all'asteroide 2010RF12, che, secondo l'ESA, la probabilità che si schianti sulla Terra è di 1 su 16. Tuttavia, ha dichiarato che l'asteroide si avvicinerà al nostro pianeta solo nel 2095, e non ci è ancora dato di sapere con certezza mese e giorno. Per ora, dunque, siamo salvi.

Asteroide: esplosioni nucleari pericolose

Nell’attesa che l’asteroide 2010RF12 riesca a raggiungere la Terra verso la fine di questo secolo, gli scienziati studiano ancor meglio i modi per difendere il pianeta dalle minacce che provengono direttamente dagli abissi dello spazio.

L’uso delle armi nucleari è una delle soluzioni utili. Possono essere usare per fare esplodere sulla superficie dei meteoriti con lo scopo di andarne a deviare la rotta o di distruggerli, facendo sì che diventino dei frammento molto meno pericolosi