Lo scorso mese, Xiaomi ha presentato al mondo il nuovo Mi MIX Fold. Lo smartphone pieghevole è il primo realizzato dall’azienda ed è disponibile in esclusiva per il mercato Cinese. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare molto presto.

Infatti, secondo nuove indiscrezioni, Xiaomi potrebbe far debuttare il Mi MIX Fold sui mercati internazionali molto presto. A lanciare questa notizia ci ha pensato Mukul Sharma con un Tweet. Nel cinguettio si legge che Xiaomi sta completando tutte le procedure per commercializzare il device fuori dalla Cina.

In particolare, l’indizio più eclatante il in numero di modello. Il Mi MIX Fold attualmente venduto in Cina è caratterizzato dal numero M2011J18C. Di solito, Xiaomi usa la lettera “C” per indicare i device commercializzati in madrepatria mentre la lettera “G” si riferisce alle versioni internazionali.

So yes. Xiaomi's first-ever foldable is likely to launch globally as well. Have spotted the global variant (M2011J18G) on the IMEI database

Plus, though it does not guarantee it, the device has been registered on the Indian IMEI database too

Feel free to retweet.#Xiaomi pic.twitter.com/PfIVTMvbAl