Netflix nel corso degli anni ha sfornato tantissime serie TV di successo come Stranger Things, Lucifer e The 100. Propio quest’ultima, nata dall’idea di Jason Rothenberg, è stata prodotta nel 2014 e ad oggi conta sette stagione, l’ultima è andata in onda l’8 febbraio 2021.

La storia di The 100 parla di 100 ragazzi spediti sulla Terra da una stazione spaziale. Gli esseri umani infatti, dopo una guerra nucleare, si son visti costretti ad abbandonare il pianeta per sopravvivere; troveranno rifugio sull’Arca. Tuttavia la stazione spaziale è gestita con il pugno di ferro e ben presto si trova dover fare i conti con la povertà e il sovraffollamento. Ecco allora che a 97 anni dalla distruzione del pianeta si cerca un modo per tornare sulla Terra.

The 100: vedremo mai una stagione 8?

The 100 è prodotta da CW Network e distribuita da Netflix, o sarebbe meglio dire era. Sembra infatti una notizia ufficiale quella che parla della conclusione della serie TV con la settima stagione. Malgrado ciò i fan sperano ancora anche se sembrano speranze mal riposte.La decisione sul termine della serie infatti è una scelta ben ponderata e presa da tempo.

Stando alle indiscrezioni a noi giunte già a partire dalla produzione della quinta stagione si era avviato il discorso per concludere lo show. Sembra dunque che i fan abbiano ben poco da sperare. Tuttavia una piccola gita potrebbe comunque arrivare. Da qualche tempo si è è preso a parlare di un possibile Spin Off che racconti della distruzione del pianeta. Non si hanno ancora certezze al riguardo ma in questi casi la speranza è l’ultima a morire.