Reddit è l’ultimo importante servizio di social media a passare alle conversazioni audio. Quest’ultime sono diventate popolare dopo l’avvento di Clubhouse, un social network con stanze audio in cui gli utenti possono conversare tra di loro. I moderatori Subreddit possono ora richiede l’accesso a Reddit Talk e la societá inizierá presto a invitarli a provarlo.

Reddit suggerisce che le stanze potrebbero essere utilizzate per sessioni AMA (Ask Me Anything), cioè domande e risposte a cui chiunque puó partecipare se in teressato. All’inizio, solo i moderatori del subreddit saranno in grado di avviare una discussione, sebbene possano invitare altri oratori a co-ospitare con loro.

Reddit Talks sará disponibile per utenti iOS e Android

Qualsiasi utente Reddit potrá ascoltare tramite iOS e Android. Gli host saranno in grado di cacciare gli utenti e impedire loro di rientrare nei colloqui. Gli ascoltatori possono interagire con le discussioni reagendo con le emoji. Se hanno qualcosa che vogliono aggiungere, possono alzare una mano virtuale ed un ospite puó invitarli a parlare.

Gli host potranno vedere quanto karma ha ogni utente che alza una mano. Reddit afferma che collaborerá con la community per offrire alla funzione la migliore esperienza possibile. I critici del Clubhouse dicono che ci sono stati casi di bullismo, razzismo sull’app e la piattaforma vuole evitare gli stessi problemi. Sulla base di alcuni primi screenshot, Reddit Talk sembra una versione piú colorata di Clubhouse.

Mentre Clubhouse riguarda le persone che usano le loro identitá e foto reali, gli utenti di Reddit Talk saranno in grado di utilizzare pseudonimi e avatar. La funzione offrirá agli utenti un altro modo per comunicare tra loro oltre ai tradizionali thread di testo della piattaforma. Possono anche sfruttare immagini, video, chat e live streaming. Nel frattempo, anche Facebook sta testando un’app simile.